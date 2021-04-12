Kütahya'da yaralı leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

Kütahya'da bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan leylek Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Kütahya Merkez Sanayi Sitesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak tedavisinin yapılması için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Yaralı leyleğin tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - KÜTAHYA