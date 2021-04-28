Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu
28.04.2021 11:48
Kütahya'nın Simav ilçesinde, yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle yapılan operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle yapılan operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonunda, T.E. isimli şahıs, www.rakipbest1.com isimli web sitesi üzerinden kullanıcılara üyelik tanımlayıp yasa dışı bahis oyununa aracılık ettiği tespit edildi. Söz konusu siteyi kullanan 6 kişi daha belirlendi. Yasa dışı bahis oyununa aracılı eden T.E. isimli şahıs, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle adli makama sevk edilerek tutuklandığı bildirildi. - KÜTAHYA
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