Kütahya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde ve bir otomobilde yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ü. ve A.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.