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Kütahya'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

Kütahya'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

09.02.2022 15:13
Kütahya'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde cansız bedeni bulunan yaşlı kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde cansız bedeni bulunan yaşlı kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Yeni Mahalle Zümrüt Sokak'ta oğluyla yaşayan Havva Şahin'in (77), evinin bahçesinde yerde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Başında yara olduğu belirlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

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112 Acil Çağrı, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika


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