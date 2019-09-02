Son Dakika Haberleri: Kütahya'da yaşlı kadın ormanda kayboldu
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Kütahya'da yaşlı kadın ormanda kayboldu

10 saat önce

Kütahya'da, ormanda kaybolan yaşlı kadının bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kütahya'da yaşlı kadın ormanda kayboldu, System.String[]

Kütahya'da, ormanda kaybolan yaşlı kadının bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden yakınlarıyla Sırören köyü civarındaki ormanlık alana pikniğe giden Müzeyyen Turan (83), abdest almak için yakındaki bir çeşmeye gitti.

Yaşlı kadının bir süre sonra dönmemesi üzerine yakınları Turan'ı aramaya başladı.

Tüm çabalara rağmen Turan'ın bulunmaması üzerine durum, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin, köylülerin de yardımıyla ormanlık alanda başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:56 Kaynak: AA
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