Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

02.04.2022 17:56
Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Kütahya'da kendini polis olarak tanıtıp kandırdığı yaşlı kadının 26 bin TL'sini ve 5 adet Cumhuriyet altınını dolandıran şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da kendini polis olarak tanıtıp kandırdığı yaşlı kadının 26 bin TL'sini ve 5 adet Cumhuriyet altınını dolandıran şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, K.G. isimli şüpheli, Okmeydanı Mahallesi'nde bir kadını dolandırtan sonra Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tarafından suçüstü yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edilen K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KÜTAHYA

Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı
Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

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Türk Lirası, Cumhuriyet, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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