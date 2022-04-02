Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli işte böyle yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli işte böyle yakalandı

02.04.2022 13:05
Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli işte böyle yakalandı

Kütahya'da, kendini polis olarak tanıtıp kandırdığı yaşlı kadının 26 bin TL'sini ve 5 adet Cumhuriyet altını alıp kaçan şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kütahya'da, kendini polis olarak tanıtıp kandırdığı yaşlı kadının 26 bin TL'sini ve 5 adet Cumhuriyet altını alıp kaçan şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde kendisini polis olarak tanıtan bir şahsın il merkezi Ok Meydanı Mahallesi Begonya Sokak'ta ikamet eden yaşlı bir kadını dolandıracağı bilgisine ulaştı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirtilen sokak üzerinde tertibat alan ekipler, adı geçen şüphelinin müşteki bayan şahsın ikametine geldiği, bir müddet sonra hızlıca ayrıldığını gördü. Bunun üzerine olaya müdahale eden ekipler şahsı kıskıvrak yakaladı. Yakalama sırasında ekiplere mukavemet eden şahıs orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi. Polis Merkezi Amirliğince şahıs hakkında görevi yaptırmamak için direnme ve görevli memura mukavemet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Şahsın yapılan üst araması neticesi müşteki bayana ait olduğu tespit edilen, 26 bin TL ve 5 adet cumhuriyet altını ele geçirildi.

Şahsın yapılan GBT sorgulamasında ise, hakkında aynı suçtan dolayı 3 farklı suçlardan dolayı 2 olmak üzere toplamda 5 aranma kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, altın ve paralar müşteki kadına teslim edildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli işte böyle yakalandı
Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli işte böyle yakalandı
Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli işte böyle yakalandı

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Türk Lirası, Cumhuriyet, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli işte böyle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli işte böyle yakalandı - Son Dakika
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