Kütahya'da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor - Son Dakika

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Kütahya'da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor
25 dakika önce
Kütahya'da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor Kütahya'da sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçları polisler tarafından karşılandı.
Kütahya'da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor
KÜTAHYA - Kütahya'da sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçları polisler tarafından karşılandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Kütahya'da dışarıya çıkamayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı.
Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezi gelen talepleri gün boyu değerlendirdi.
Bu arda, yasağa uymayanlar ise polis ekiplerince yapılan denetimlerin ardından evlerine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:19 Kaynak: İHA
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