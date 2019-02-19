Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Yayalara Broşürlü Bilgilendirme

Kütahya'da Yayalara Broşürlü Bilgilendirme

1 saat önce

Kütahya'da, yaya öncelikli trafik uygulaması kapsamında trafik polisleri yayalara broşür dağıttı.

Kütahya'da Yayalara Broşürlü Bilgilendirme, System.String[]
Kütahya'da, yaya öncelikli trafik uygulaması kapsamında trafik polisleri yayalara broşür dağıttı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı ve Zafer Meydanı'ndaki kavşaklarda yolun karşısına geçen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Verilere göre, Kütahya'da yayaların karıştığı kazaların yüzde 70'inde yayaların kusurlu olduğu bilgisini de paylaşan ekipler, trafikle alakalı toplumsal bilinç ve mücadelenin yapılması gerektiğine dikkati çekti.


Ekipler, uygulama kapsamında eğitim faaliyetlerinin ardından trafiği riske atan yayalara 235 liraya kadar idari para cezası kesilebileceğini anlatarak, konuyla ilgili broşür dağıttı.

Polisin bilgilendirme yaptığı vatandaşlardan Ömer Yasir Saybir, kendisinin de aynı zamanda bir sürücü olduğunu belirterek, "Bugün yaya olarak yolun karşısına geçtim. Polisin yapmış olduğu bilgilendirme oldukça anlamlı. Genellikle yaya geçişlerinde yayaya öncelik veririm. Yayaların da sürücülerin de kurallara uyması ve birbirlerine saygılı olmaları gerektiğine inanıyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:59 Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel
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