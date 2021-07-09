Yaz Kur'an-ı Kerim kursları başladı - Son Dakika

Kütahya'da yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursları düzenlenen törenle başladı.

Akkent Mahallesi'ndeki Şeyh Edebali Camisi önünde düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, çocukların hayata hazırlanmak için bilgi ve beceriyle donandıklarını, bunun da Milli Eğitim tarafından sağlandığını belirtti.

Eğitimin bir sac ayağının da Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Diğer kurumlarda yazın mesailerde biraz ara vermek varken, çocukların okullarının kapanmasıyla birlikte diyanet teşkilatı büyük bir çaba içine giriyor. İnşallah yaz kurslarımız, çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine, peygamberimizin sünnetini ve ahlakı öğrenmelerine vesile olur. İnşallah yaz kurslarımız çocuklarımıza, camilerimizin yaşam alanlarının bir parçası olduğunu öğrenmelerine dair bilgi ve süreç inşa etmelerine katkı sunar. Camilerimiz çocuklarımızla şenlenecek."

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise kursların 6 hafta süreceğini belirtti.

Yaz kurslarıyla çocuklara dini ve milli kültürün de öğretileceğini anlatan Demirtaş, "Camilerimize gelen çocuklarımıza öncelikle besmele şuuru vermek istiyoruz. Eğitimlerimizde namaz sureleri ve anlamlarını, hadisleri, dua etmeyi öğretmeyi hedefliyor. Çocuklar için oyun vazgeçilmezdir. Bizler camilerimizde, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi, oyunların içine dini değerlerimizi katarak, bir taraftan dinimizi diğer yandan da değerlerimizi öğreteceğiz inşallah." diye konuştu.

Törene katılan AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler de birer konuşma yaptı.

Tören, kurslara katılan öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.