Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı-2 - Son Dakika

Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı-2

6 saat önce

Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı-2.

Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı-2

Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı-2

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
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