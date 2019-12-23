Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı-2 - Son Dakika

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Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı-2
6 saat önce
Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı-2.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı-2
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