Kütahya'da yeni adalet sarayına arsa tahsisi - Son Dakika

Kütahya'da yeni adalet sarayının proje çalışmalarının tamamlanarak arsa tahsisinin yapıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut Kütahya Adliyesinin üç farklı binada hizmet verdiğini ve yeni kurulan birimler ile artan iş yükü nedeniyle verilen hizmetlerde yetersiz kaldığını belirtti.

Kente yapılacak yeni adalet sarayı için uzun zamandır çalışıldığını ve proje çiziminin tamamlandığını aktaran Akbey, şunları kaydetti:

"Kütahya- Eskişehir yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinin hemen yanındaki ana yola cepheli arsa, adliye yapımı için tahsis edildi. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığının kontrolünde proje çizimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. Yeni adliye binası modern ve teknolojik olarak tüm ihtiyaçları karşılayarak Kütahyalıların hizmetine sunulacak."