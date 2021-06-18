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Kütahya'da Yeni Bir İş ve İstihdam Alanı Doğuyor - Son Dakika

Kütahya'da Yeni Bir İş ve İstihdam Alanı Doğuyor

18.06.2021 21:05
Kütahya'da Yeni Bir İş ve İstihdam Alanı Doğuyor, System.String[]

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Kütahya'da Yeni Bir İş ve İstihdam Alanı Doğuyor DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin yürüttüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ve DPÜ BAP tarafından desteklenen Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor projesi Kütahya'da yeni bir iş ve çalışma...

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Kütahya'da Yeni Bir İş ve İstihdam Alanı Doğuyor DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin yürüttüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ve DPÜ BAP tarafından desteklenen Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor projesi Kütahya'da yeni bir iş ve çalışma alanını doğuracak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından projelendirilen Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor isimli proje engelli bireylere umut oluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) eş güdümünde gerçekleştirilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi olan Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor, Güzel Sanatlar Fakültemizin Takı Tasarımı ve İmalatı Ana Sanat Dalı tarafından hayata geçiriliyor. SOGEP projeleri içerisinde 2 milyon TL ile en yüksek bütçeye sahip projeler arasında yer alan Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor projesi Kütahya'ya hem istihdamı hem de yok olmaya yüz tutmuş bir sanat dalı olan takı ve gümüş işlemeciliğini canlandıracak.

Proje kapsamındaki uygulamalı ileri eğitim faaliyetleri için 100 engelli birey temel kuyumculuk eğitimi alacak. Geçici süreli istihdam edilecek 20 engelli birey ile bu kişiler arasından seçilerek sürekli istihdam edilecek 8 bireyin istihdam giderleri ayni katkı olarak karşılanacak.

ZAFER'in bütçesinin yanında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzün (DPÜ BAP) de 588 bin TL eş finansman kaynağı aktardığı projede Kütahya Valiliği, Kütahya Belediye Başkanlığı, DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve Kütahya Sakatlar Derneği de proje ortağı olarak yer alıyor. Bunun yanında Eti Gümüş, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Mücevher İhracatçıları Birliği, İstanbul Kuyumcular Odası, Kütahya Kuyumcular Odası, Eskişehir Kuyumcular Odası, Barocco Gümüş İstanbul, Kütahya İŞKUR İl Müdürlüğü, Dilde Gümüş İstanbul, Gümüş Eşya Sanatkarlar Derneği (GESAD) de projenin katılımcıları arasında bulunuyor.

"PROJE DAHA ŞİMDİDEN GELİR GETİREN BİR PROJE OLMAYI BAŞARDI"

Güzel Sanatlar Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, projenin ayrıntılarıyla ilgili şunları söyledi:

Projenin nakdi bütçesi dışında Eti Gümüş tarafından 10 kg has gümüş, Silica Kıymetli Taş tarafından proje boyunca işlenebildiği kadar kıymetli taşlar, Alex Kuyumcu Makine Ekipman İstanbul A. Ş. tarafından 100 bin TL değerinde 3 Boyutlu modelleme makinesi bağışlandı.

Öte yandan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tayland'dan getirilen kıymetli taş işleme ustaları ile proje sorumluları tarafından seçilen iki engelli bireyi İstanbul genel merkezlerinde tüm konaklama giderleri ve sosyal güvencelerini karşılayarak 3 ay boyunca eğitim verdi. Bunlara ek olarak Ece Tıp Medical, Gem Turizm, Tavşanlı Belediyesi, Simav Belediyesi, Gediz Termal Turizm, Özcan Gümüş, Bono Gold Startek Kuyumculuk isimli kurumlar projede üretilecek ürünlerden toplam 500 bin TL'ye kadar alım yapacaklarını bildirdiler. Tüm bu gelişmeler projenin sürdürülebilirlik, gelir getiren bir proje olma, istihdam edilme ve üretilen ürünlerin pazarlama kısımlarının başarılması sağladı.

"PROJEDE GÖREV ALAN ENGELLİLERE ÖZEL BİNA"

Proje ile engelli bireylerin daha aktif rol alacağı ve insana yaraşır bir çalışma ortamı oluşturuldu. Engellilerin proje kapsamındaki eğitimi ile özel sektörde çalışabilecek donanıma, butik kuyumculuk veya serbest çalışabilecek mesleki bilgiye sahip olacağını öngörüyoruz. Kütahya'daki engellilerin bir meslek edinmelerinin ve istihdam edilmelerinin sağlanması, şehrin sosyal yapısının iyileşmesine katkı sağlayacak. Nitekim bugüne kadar meslek edindirmeyi başarabilmiş projeler, şehrin sosyolojik altyapısının iyileşmesine, doğal kaynakların yerinde kullanımına ve katma değerli ürünler ortaya konulmasına katkı sağladığı görülmüştür.

Proje kapsamında ilk eğitim basamağında yer alan grup engellilerdir. Bu kapsamda engelli vatandaşlarımızın bu eğitimi istenildiği düzeyde alabilmeleri için engel durumlarına göre fiziki şartların düzeltilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Kütahya Belediyemiz Yamantürk Vakfı tarafından ve tamamen engelli vatandaşlarımız için kurgulanarak inşa edilen Yamantürk Rehabilitasyon Merkezi'ni projenin kullanımına sunarak eğitilecek vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sağladı. Engelli vatandaşlarımızın yine bu binaya ulaşımı yine engellilere dönük araçlar ile Kütahya Belediyesi tarafından sağlanacak.

"YARATICI ŞEHİR UNVANI PROJENİN ÖNEMİNİ ARTIRIYOR"

Projeyi önemli kılan bir başka konu da bu projenin UNESCO tarafından 31 Ekim 2017 tarihinde 'zanaat ve halk sanatları' alanında 'yaratıcı şehir' ilan edilen Kütahya'da gerçekleştirilmesi. Ülkemizden bu unvanı alan sadece 6 şehir olması ve bunların içinde zanaat ve halk sanatları alanında sadece Kütahya'nın yaratıcı şehir ilan edilmesi projenin önemini şehrimiz için bir kat daha artırıyor. Şehirdeki kurumlar ve sivil toplum kuruluşları bu kapsamda bugüne kadar zanaat ve halk sanatlarını yaşatma adına birçok faaliyet gerçekleştirdiler.

Ancak takı ve kuyumculuk adına herhangi bir proje veya faaliyet gerçekleştirilmemişti. Bu alanda, şehirde daha önce yapılmış çalışmalardan elde edilen veriler ışığında, geçmiş birikimlerin bu projeye yansıtılması ve bunların yapılacak üretimlerde kullanılması, yeni ürün tasarımlarında esinlenilmesi, halk sanatları kültürünün yaşatılmasına yardımcı olacaktır.

MERCİN'DEN PROJENİN PAYDAŞLARINA TEŞEKKÜR

Kendisinin de projenin eğitmenlerinden biri olduğunu kaydeden Mercin, projenin sektörden gelen eğitmenlerle ve şehrin yetkilileri ile yürütüldüğüne dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

Projeye, şehrin ilgili kurumları dışında Türkiye'nin kuyumculuk ve takı akanında söz sahibi kurumlarının da sahip çıktığı görülüyor. Proje kapsamında yenilikçi bir anlayışla oluşturulmuş eğitim programları uygulanıyor. Projenin eğitimleri, uzmanlığı tasarım alanında olan eğitimciler tarafından veriliyor. Baba mesleği kuyumculuk olan ve uzun yıllar kuyumculuk sektöründe çalışan Doç. Dr. Haldun Şekerci, Takı Tasarım ve Modelleme konusunda uzman ve sektörde de çalışmış Öğr. Gör. M. Tahir İyioğlu, ilk ham halinden son takı haline gelinceye kadar kıymetli taş işleme alanında uzmanlığı bulunan eğitmen Merve Arıyürek bu projede engelli bireylere eğitim verecek uzmanlarımız arasında yer alıyor.

Kütahya'daki kamu - üniversite - sanayi - STK iş birliğinin en güzel örneklerinden birisi olan bu projede ve eğitimlerde kapsamında karşılaştığımız zorluklar da oldu. Bu sorunların aşılmasında ve projenin sürdürülmesinde bizlere yardımcı olan Kütahya Valisi Ali Çelik ve Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin'e, Zafer Kalkınma Ajansından, Genel Sekreter Veli Oğuz, İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Taylan Uygun, İzleme Değerlendirme Uzmanı Vahit Akyol ve Program Yönetim Birim Başkanı Erce Şengül'e, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a, Belediye Etüt Proje Müdürü Mehmet Zenci ve Ekip Üyesi Ali Taşkın'a, Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar'a, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hasan Göçmez ile Prof. Dr. Atilla Batur'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 18 Haziran 2021, Cuma/ 40 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Güzel Sanatlar Fakültesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,

Kütahya'da Yeni Bir İş ve İstihdam Alanı Doğuyor

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kütahya'da Yeni Bir İş ve İstihdam Alanı Doğuyor - Son Dakika


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