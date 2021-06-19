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Kütahya'da yeni bir iş ve istihdam alanı doğuyor - Son Dakika

Kütahya'da yeni bir iş ve istihdam alanı doğuyor

19.06.2021 10:43
Kütahya'da yeni bir iş ve istihdam alanı doğuyor, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin yürüttüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ve DPÜ BAP tarafından desteklenen "Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor" projesinin Kütahya'da yeni bir iş ve çalışma alanını doğuracağı bildirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin yürüttüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ve DPÜ BAP tarafından desteklenen "Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor" projesinin Kütahya'da yeni bir iş ve çalışma alanını doğuracağı bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) eş güdümünde gerçekleştirilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi olan Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor, Güzel Sanatlar Fakültesinin Takı Tasarımı ve İmalatı Ana Sanat Dalı tarafından hayata geçiriliyor. SOGEP projeleri içerisinde 2 milyon TL ile en yüksek bütçeye sahip projeler arasında yer alan "Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor" projesi Kütahya'ya hem istihdamı, hem de yok olmaya yüz tutmuş bir sanat dalı olan takı ve gümüş işlemeciliğini canlandıracak. Proje kapsamındaki uygulamalı ileri eğitim faaliyetleri için 100 engelli birey temel kuyumculuk eğitimi alacak. Geçici süreli istihdam edilecek 20 engelli birey ile bu kişiler arasından seçilerek sürekli istihdam edilecek 8 bireyin istihdam giderleri ayni katkı olarak karşılanacak.

Proje katılımcıları"

ZAFER'in bütçesinin yanında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün (DPÜ BAP) de 588 bin TL eş finansman kaynağı aktardığı projede Kütahya Valiliği, Kütahya Belediye Başkanlığı, DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve Kütahya Sakatlar Derneği de proje ortağı olarak yer alıyor. Bunun yanında Eti Gümüş, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Mücevher İhracatçıları Birliği, İstanbul Kuyumcular Odası, Kütahya Kuyumcular Odası, Eskişehir Kuyumcular Odası, Barocco Gümüş İstanbul, Kütahya İŞKUR İl Müdürlüğü, Dilde Gümüş İstanbul, Gümüş Eşya Sanatkarlar Derneği (GESAD) de projenin katılımcıları arasında bulunuyor.

"Proje daha şimdiden gelir getiren bir proje olmayı başardı"

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, projenin ayrıntılarıyla ilgili yaptığı açıklamada," Projenin nakdi bütçesi dışında Eti Gümüş tarafından 10 kg has gümüş, Silica Kıymetli Taş tarafından proje boyunca işlenebildiği kadar kıymetli taşlar, Alex Kuyumcu Makine Ekipman İstanbul A.Ş. tarafından 100 bin TL değerinde 3 Boyutlu modelleme makinesi bağışlandı. Öte yandan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tayland'dan getirilen kıymetli taş işleme ustaları ile proje sorumluları tarafından seçilen iki engelli bireyi İstanbul genel merkezlerinde tüm konaklama giderleri ve sosyal güvencelerini karşılayarak 3 ay boyunca eğitim verdi. Bunlara ek olarak Ece Tıp Medical, Gem Turizm, Tavşanlı Belediyesi, Simav Belediyesi, Gediz Termal Turizm, Özcan Gümüş, Bono Gold Startek Kuyumculuk isimli kurumlar projede üretilecek ürünlerden toplam 500 bin TL'ye kadar alım yapacaklarını bildirdiler. Tüm bu gelişmeler projenin sürdürülebilirlik, gelir getiren bir proje olma, istihdam edilme ve üretilen ürünlerin pazarlama kısımlarının başarılmasını sağladı" dedi.

"Projede görev alan engellilere özel bina"

Proje ile engelli bireylerin daha aktif rol alacağı ve insana yaraşır bir çalışma ortamı oluşturulduğunu söyleyen Dekan Levent Mercin," Engellilerin proje kapsamındaki eğitimi ile özel sektörde çalışabilecek donanıma, butik kuyumculuk veya serbest çalışabilecek mesleki bilgiye sahip olacağını öngörüyoruz. Kütahya'daki engellilerin bir meslek edinmelerinin ve istihdam edilmelerinin sağlanması, şehrin sosyal yapısının iyileşmesine katkı sağlayacak. Nitekim bugüne kadar meslek edindirmeyi başarabilmiş projeler, şehrin sosyolojik altyapısının iyileşmesine, doğal kaynakların yerinde kullanımına ve katma değerli ürünler ortaya konulmasına katkı sağladığı görülmüştür. Proje kapsamında ilk eğitim basamağında yer alan grup engellilerdir. Bu kapsamda engelli vatandaşlarımızın bu eğitimi istenildiği düzeyde alabilmeleri için engel durumlarına göre fiziki şartların düzeltilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Kütahya Belediyemiz Yamantürk Vakfı tarafından ve tamamen engelli vatandaşlarımız için kurgulanarak inşa edilen Yamantürk Rehabilitasyon Merkezi'ni projenin kullanımına sunarak eğitilecek vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sağladı. Engelli vatandaşlarımızın yine bu binaya ulaşımı yine engellilere dönük araçlar ile Kütahya Belediyesi tarafından sağlanacak" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya'da yeni bir iş ve istihdam alanı doğuyor
Kütahya'da yeni bir iş ve istihdam alanı doğuyor
Kütahya'da yeni bir iş ve istihdam alanı doğuyor
Kütahya'da yeni bir iş ve istihdam alanı doğuyor
Kütahya'da yeni bir iş ve istihdam alanı doğuyor

İstihdam, Engelli, Kütahya, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da yeni bir iş ve istihdam alanı doğuyor - Son Dakika Ekonomi


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