Kütahya'da yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon hattı - Son Dakika

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İnköy Mahallesi sınırları içinde yer alan yeni yerleşim alanlarına yapımı devam eden kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehrin farklı noktalarında ihtiyaçlara göre devam eden asfalt, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hattı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İnköy Mahallesi sınırları içinde yapımı süren kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını inceledi.

Başkan Işık, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada 2 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattı ile yeni yerleşim bölgelerinin önemli bir sorununu çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Başkan Işık, "İnköy Mahallesi sınırları içinde yapılmakta olan kanalizasyon hattı döşeme işini ziyaret ettik. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir hat ile bugüne kadar kanalizasyonu olmayan yeni yerleşim yerlerimizin kanalizasyon hatları bağlanmış olacak. Ayrıca yağmur suyu ve içme suyu hatları da yapılacak. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bölgenin önemli bir sorunuydu. Hatlarımız döşenince yeni yerleşim yeri olarak bu bölgemizde rahatlayacak. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA