Kütahya'da yeni yılın ilk İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kütahya'da yeni yılın ilk İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

05.01.2021 13:31
Kütahya'da yeni yılın ilk İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı, System.String[]

Kütahya'da 2021 yılının ilk İl Genel Meclisi toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz Başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya'da 2021 yılının ilk İl Genel Meclisi toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi bazı değerlendirme, temenni ve uyarılarda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Öncelikle 2021 yılının ilimize, bölgemize, ülkemize ve tüm insanlığa iyilik ve güzellikler getirmesi temenni ediyorum" dedi.

Başkan Yılmaz 2020 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2020 yılının ülkemiz için ve dünya için oldukça sıkıntılı bir yıl olduğunu ancak her şeye rağmen pandemi ile mücadelede başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlar ve güçlü sağlık altyapısıyla bu süreci en iyi şekilde yöneten ülkelerden birisi olduk. Tabii bu arada bütün dünyada olduğu gibi hem kişisel özgürlükler yanında hem ekonomik kayıplarımız hem de can kayıplarımız oldu. Fakat ülkemiz bu konuda da süreci çok başarılı bir şekilde yönetti. Süreç içerisinde birçok tecrübe edindiğimiz gibi sağlık sistemimiz ve çalışanları açısından da önemli gelişmeler yaşandı. Meclisimiz adına bir kez daha sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Yaz aylarında su sıkıntısı yaşayabiliriz"

Yılmaz, "Kütahya İl Özel İdaresi açısından ise bu kadar ağır bir süreçte karantinaya alınan arkadaşlarımızın ekiplerde oluşturduğu kısmi sıkıntılar haricinde büyük bir dayanışma örneği sergileyerek 2020 hedeflerimizin tamamını gerçekleştirdik. Buradan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuda sizlerin dikkatini çekmek istiyorum ayrıca muhtarlarımızın da dikkatini çekmek istiyorum. Bugün itibariyle Ocak ayı içerisindeyiz birçok bölgemizde olduğu gibi Kütahya'mızda da beklenen düzeyde ne yağmur ne de kar yağışı görülmedi. Oysa bugünlerde özellikle ilimizde kar olmasını bekliyorduk, ama maalesef kış aylarında bile kuraklık yaşıyoruz endişemiz Bahar ve yaz aylarında köylerimizde içme suyu sıkıntısı yaşama kaygısıdır. Buna ilaveten birde maden bölgesi olmamızı dikkate alırsak iki açıdan sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Bir mevcut sularımızın yetersiz kalması iki sulardaki ağır metal yoğunlukları. İşte bu iki konuyu önemseyerek muhtarlarımızla her fırsatta bir araya gelerek öncelikle mevcut sularımızın köylerimizde dengeli bir şekilde dağıtımını sağlama yönünde disiplinli bir sistem oluşturmalıyız. İkincisi mümkün olduğu kadar sularımızı tasarruflu kullanmalıyız çünkü suları yeterli olan köylerde bile dağıtımdaki dengesizlikler mevcut sıkıntıları daha da artırabilir onun için şimdi den bu yönde tedbirler almamız da fayda var tabii bu arada önümüzde 3 aylık bir kış mevsimi daha var tamamen Ümitsiz ve karamsar da değiliz. İnşallah önümüzdeki günlerde ilimiz ve bölgemiz de yeterli yağışı alarak bu konudaki endişelerimizi dağıtırız bu vesileyle tekrar 2021 yılının hayırlara vesile olmasını dilerim hepinize iyi çalışmalar" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Denetim Komisyonu oluşturulması için seçimler yapıldı. Yapılan seçim sonunda Ahmet Şimşek, Recep Toy, Şaban Türk, İbrahim Kılıç, Ömer Aşman Denetim Komisyonuna seçildiler.

Seçim sonrası gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından 2021 yılının ilk İl Genel Meclisi sona erdi. - KÜTAHYA

Kütahya'da yeni yılın ilk İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
Kütahya'da yeni yılın ilk İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
Kütahya'da yeni yılın ilk İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
Kütahya'da yeni yılın ilk İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

Musa Yılmaz, Kütahya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da yeni yılın ilk İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika


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