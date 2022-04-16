Kütahya'da yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika

Kütahya'da, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

İHH Kütahya İnsan Yardım Derneği tarafından kentteki bir otelde düzenlenen programa, çok sayıdaki yetim çocuk ve yakınları katıldı.

Vali Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, iftar sofrasında yetimlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Ramazanın, aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Çelik, "Ramazan ayı bize sabrı da öğrettiği gibi birbirimizi anlamaya ve empati kurmamıza da vesile oluyor. Rabb'im birliğimizi daim eylesin. Ramazan vesilesiyle böylesine anlamlı bir günde bir arada olduk. Varsa sıkıntılarımız, devletimizin tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşları ihtiyaç duyulduğu anda hepinizin yanında." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.

Program, iftara katılan çocuklara harçlık ve çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.