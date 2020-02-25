Kütahya'da yetimler yararına konser verildi - Son Dakika
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Kütahya'da yetimler yararına konser verildi

7 saat önce

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından Makedonya ve Bosna Hersek'teki yetimler yararına konser verildi.

Kütahya'da yetimler yararına konser verildi, System.String[]

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından Makedonya ve Bosna Hersek'teki yetimler yararına konser verildi.

Kütahya Belediyesinin destekleriyle Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Grup Yürüyüş, ilahi ve ezgiler seslendirdi. "Benzetmek Gibi Olmasın" adlı tiyatro ekibi de gösteri sundu.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, programda yaptığı konuşmada, "Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla yetimler için birçok etkinlik ve çalışma yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının yetimlerin yüzlerini güldürmek olduğunu belirten Yenipazar, "Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 22 yerde yetim konusuna dikkati çekiyor. Bu anlamda herkes üzerine düşeni yerine getirmeye çalışıyor. Gecede elde edilen gelir ile Makedonya'da 140 kız çocuğu için yurt, 150 yetim için eğitim kompleksi, Bosna Hersek'te ise yetim evlerinin onarımı yapılacak. Destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Etkinlik sonunda, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Yenipazar, sahne alan sanatçılara hediye takdim etti.

Bosna - Hersek, Makedonya, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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