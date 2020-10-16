Kütahya'da yetkililer koronavirüs tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, beraberindeki diğer protokol ekibiyle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirleri denetledi.

Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile birlikte, vatandaşın en yoğun bulunduğu bölgelerden biri olan merkez Cuma Pazarı, Mithatpaşa Caddesi ve Atatürk Bulvarında alınan tedbirleri inceleyerek maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yaptı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Çelik, amaçlarının ceza vermek olmadığını, yeni tip koronavirüs ile mücadelede vatandaşlara rehberlik etmek olduğunu söyledi.

Vaka sayılarında artışın olmaması için herkese sorumluluk düştüğünü dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tüm dünyada etkisini devam ettiriyor. Hepimiz hızlı bir şekilde bu koronavirüs salgının etkilerinin ortadan kalkmasını ve aşının en kısa sürede bulunmasını, aynı zamanda tedavi yönteminin etkili olmasını bekliyoruz. Ama bu sürede hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları devam ettirmek durumundayız. Özellikle ben gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımızın maske kullanma alışkanlığını içselleştirdiğini ve bunu hayatlarının bir parçası haline getirdiklerini gözlemledim. Aynı zamanda esnafımızın da bu konuya dikkat ettiklerini, özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına gösterdikleri hassasiyeti görüyoruz. Şu anda bu durumda elimizde ki en güçlü silah maske, sosyal mesafe ve hijyen. Bunlardan asla taviz veremeyiz."

Vali Çelik, vatandaşların sağlığı için tüm kolluk birimlerinin seferber olduğunu sözlerine ekledi.