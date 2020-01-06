Kütahya'da yoğun kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Kütahya'da yoğun kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımı aksatıyor

7 saat önce

Kütahya'da etkisini sürdüren kar yağışı, şehirler arası yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kütahya'da yoğun kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımı aksatıyor, System.String[]

Kütahya'da etkisini sürdüren kar yağışı, şehirler arası yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl genelinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, il merkezini Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yapıyor. Trafik ekipleri ise tırların geçişine izin vermezken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi.

Domaniç- İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde de kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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