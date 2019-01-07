Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Kapanan 195 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Kütahya'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Kapanan 195 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

29 dakika önce

Kütahya'da hafta sonu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70-80 santimetre kadar yükselirken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin zamanında yaptıkları çalışmalar neticesinde kapalı olan 195 köy yolu açılarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Kütahya'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Kapanan 195 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Kütahya'da hafta sonu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70-80 santimetre kadar yükselirken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin zamanında yaptıkları çalışmalar neticesinde kapalı olan 195 köy yolu açılarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

İl genelinde kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı ile birlikte çalışmalarına başlayan Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zamanında yaptıkları mücadele sonucunda kapalı olan 195 köy yolunu ulaşıma açtılar.

Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi çalışmalarında ilçelerle birlikte toplam 109 personelin görev yaptığını belirten yetkililer, il genelinde 20 greyder, 6 kar kamyonu, 9 yükleyici ve beko kepçe toplam 35 makina ile 21 servis aracı, ayrıca 12 ilçe de 18 beko Loder ve 16 adet kamyonun hizmet verdiğini, devam eden çalışmalar neticesinde kapalı köy yolu bulunmadığını açıkladılar.

Bu arada Vali Ömer Toraman hafta sonunda ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret ederek il genelinde devam eden karla mücadele çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ile Karayolları 145. Şube Şefi İsmail Aydaşgil de hazır bulundu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Sabah, Kar, Kütahya, Güncel
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