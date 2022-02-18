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Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor

18.02.2022 18:15
Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Domaniç ilçesinde aniden başlayan kar yağışı bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kayan araçlar ise ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bölgede, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor

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Kütahya, İnegöl, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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