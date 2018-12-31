Kütahya'da Yoğun Sis
9 dakika önce
Kütahya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Kütahya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Sabah saatlerinde etkisini giderek arttıran sis nedeniyle kent merkezi ve şehirler arası yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Yoğun sis nedeniyle kent merkezinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:40 Kaynak: AA
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