Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı

03.12.2020 16:16
Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı, System.String[]

KÜTAHYA'da etkili olan yoğun sis trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

KÜTAHYA'da etkili olan yoğun sis trafik kazalarını da beraberinde getirdi. 6 aracın karıştığı 2 farklı kazada 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yaklaşık 5 metreye kadar düşürürken, trafik kazalarına da neden oldu. Kütahya- Eskişehir karayolunun 7'nci kilometresinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında Faysal Özer idaresindeki 01 ACT 076 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Murat Kabadayı idaresindeki 38 HG 846 plakalı kamyonete ve Ayhan Yılmaz idaresindeki 34 DHE 484 plakalı TIR'a çarptı. Savrulan kamyonet, Mustafa Sabancı idaresindeki 43 DU 202 plakalı hafif ticari araca çarpıp, refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve trafik polisi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Faysal Özer ile otobüste yolcu olarak bulunan Erhan Çebel, ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza anını anlatan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Sabancı, "Işıkta bekliyorduk. Havada yoğun sisliydi. Arkamda pikap vardı. Ondan sonra bir ses duyduk. Otobüs araca vurdu, o da bize çarptı. Çok şükür bir şey yok, böyle atlattık" dedi. Otogar mevkisindeki kazada ise Alperen Bözük'ün kullandığı 34 DAD 533 plakalı otomobil, Gürbüz Koçak idaresindeki 64 AAN 665 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı
Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı
Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı
Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı
Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı
Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı
Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı
Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı
Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı

Eskişehir, Kütahya, Kaza, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sakatlandı! Durumu cuma günü belli olacak İntihara kalkışan kocasını engellemek isterken ölümüne neden oldu Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış Uyuşturucu satıcıları birbirine girdi! Bıçaklı kavga anı kameralara anbean yansıdı Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Vaka sayısı % 100 artan Samsun'da kırmızı alarm! Belediye başkanı herkesi kurallara uymaya davet etti Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler
Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:01
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
Polis memuru inşaat halindeki evinde ölü bulundu Polis memuru inşaat halindeki evinde ölü bulundu         
15:47
Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü         
15:36
Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu         
15:34
Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı         
14:51
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı         
13:13
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak         
11:49
Görenler gözlerine inanamıyor! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu Görenler gözlerine inanamıyor! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu         
11:37
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 16:38:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei