Son Dakika Haberleri: Kütahya'da yol işgali denetimleri
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Kütahya'da yol işgali denetimleri

42 dakika önce

Kütahya'da trafik ekipleri, iş yerlerinin önüne duba koyarak araç parklarına engel olan esnafa yönelik denetim yaptı.

Kütahya'da yol işgali denetimleri, System.String[]
Kütahya'da trafik ekipleri, iş yerlerinin önüne duba koyarak araç parklarına engel olan esnafa yönelik denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, iş yerlerinin önüne duba, huni, sandalye gibi malzemeler bırakarak araç parkını engelleyen iş yeri sahiplerini uyardı.
Vatandaşların ihbarları nedeniyle Kıbrıs Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, bazı işletmelere 488 lira idari para cezası uyguladı.
Uygulamaların zaman zaman devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:16 Kaynak: AA
Kütahya, Güncel
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