Kütahya'da yol işgali denetimleri
42 dakika önce
Kütahya'da trafik ekipleri, iş yerlerinin önüne duba koyarak araç parklarına engel olan esnafa yönelik denetim yaptı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:16 Kaynak: AA
'da trafik ekipleri, iş yerlerinin önüne duba koyarak araç parklarına engel olan esnafa yönelik denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, iş yerlerinin önüne duba, huni, sandalye gibi malzemeler bırakarak araç parkını engelleyen iş yeri sahiplerini uyardı.
Vatandaşların ihbarları nedeniyle Kıbrıs Caddesi
'nde uygulama yapan ekipler, bazı işletmelere 488 lira idari para cezası uyguladı.
Uygulamaların zaman zaman devam edeceği öğrenildi.
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