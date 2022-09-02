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Gaybiefendi Mahallesi'nde bulunan Samet Varlı Parkı'ndaki çınar ağacının büyük bir dalı koparak aşağı düştü. Parkın boş olması nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı. Kütahya Belediyesi ekipleri, parkın çevresini güvenlik şeridine alırken, kopan dal kesilerek parktan kaldırıldı. Ağaç dalının üzerine devrildiği parkta ise maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇINAR AĞACININ KOPAN DALI ÇOCUK PARKININ ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika

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