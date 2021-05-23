Kütahya'da yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Özdoğan'ın cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya 'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

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