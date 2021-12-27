Kütahya'da yolcu otobüsünde binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinde 13 bin 846 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince C.Ö. isimli şahsın İzmir'den şehirlerarası yolcu otobüsü ile Kütahya'ya yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap getireceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından durdurulan C.Ö. isimli şahsın içerisinde bulunduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, 13 bin 846 kapsül yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Efe/İHA)