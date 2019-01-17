Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Yolda Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

Kütahya'da Yolda Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

Kütahya'da yoğun kardan dolayı yolda mahsur kalan 3'ü çocuk, 6 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kütahya'da Yolda Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Kütahya'da yoğun kardan dolayı yolda mahsur kalan 3'ü çocuk, 6 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gece "112 Acil Çağrı Merkezi"ne yapılan ihbarda Kütahya - Afyonkarahisar karayolunun 20. kilometresi yakınlarında 6 kişilik bir ailenin kardan dolayı araçlarıyla mahsur kaldığı ihbar edildi.

Bölgeye giden AFAD ekipleri, donma tehlikesi yaşayan 3'ü çocuk 6 kişiyi kent merkezine getirdi.

Kurtarılan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:56 Kaynak: AA

AFAD, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diriliş Ertuğrul'un Setinde Çocuk Oyuncunun Şiddet Gördüğü İddia Edildi Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı

Dalganın Vurduğu İskeledeki Çocuk Denize Düştü, Çocuğu Boğulmaktan Bir Turist Kurtardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Gidecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:21:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Yolda Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]