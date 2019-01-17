Kütahya'da Yolda Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
Kütahya'da yoğun kardan dolayı yolda mahsur kalan 3'ü çocuk, 6 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kütahya
'da yoğun kardan dolayı yolda mahsur kalan 3'ü çocuk, 6 kişilik aile AFAD
ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, dün gece "112 Acil Çağrı Merkezi"ne yapılan ihbarda Kütahya - Afyonkarahisar
karayolunun 20. kilometresi yakınlarında 6 kişilik bir ailenin kardan dolayı araçlarıyla mahsur kaldığı ihbar edildi.
Bölgeye giden AFAD ekipleri, donma tehlikesi yaşayan 3'ü çocuk 6 kişiyi kent merkezine getirdi.
Kurtarılan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:56 Kaynak: AA
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