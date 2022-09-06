Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

06.09.2022 20:53
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

KÜTAHYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Taş (67), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

KÜTAHYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Taş (67), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu Parmakören kavşağında meydana geldi. Ahmet Özyiğit yönetimindeki 43 AAY 444 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Taş'a (67) çarptı. Kazada Taş ağır yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Özyiğit ise ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Süleyman Taş, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

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