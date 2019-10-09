Son Dakika Haberleri: Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı

42 dakika önce

Kütahya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Kütahya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Makinist Y.Ö'nün kullandığı 24274 sefer sayılı Tavşanlı- Eskişehir seferini yapan yük treni, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Kadir Gencer idaresindeki 34 MJZ 77 plakalı kamyonete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Gencer ile aynı araçta bulunan Furkan Gönültaş, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Gencer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Eskişehir, Makinist, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:08 Kaynak: AA
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