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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı

33 dakika önce

Kütahya'da yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Kütahya'da yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, makinist Yakup Özkul idaresindeki DE 24274 sefer sayılı Tavşanlı-Kütahya seferini yapan yük treni, Kütahya Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Kadir Gencer'in idaresindeki 34 MJZ 77 plakalı kamyonete çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada ağır yaralanan Kadir Gencer ve kamyonetteki Furkan Gönültaş, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, makinist gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Makinist, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:17 Kaynak: İHA
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