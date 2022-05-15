Kütahya'da yüksekten düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Kütahya'da bir iş hanının terasından düşen çocuk yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş hanının teras bölümünden bir çocuğun boşluğa düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın terasından yaklaşık 5 metre yükseklikteki alt kat boşluğuna düştüğü belirlenen A.E.'ye (14) ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.