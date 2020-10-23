Kütahya'da Yunus timleri göreve başladı - Son Dakika

KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla kurulan Yunus timleri, göreve başladı.

Kütahya Belediyesi fuar alanında 15 gün teorik ve pratik eğitim alan motosikletli Yunus timleri, bugün düzenlenen törenle göreve başladı. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyulan törene Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve protokol üyeleri katıldı. 4 motosiklet, 10 personelden oluşan Yunus timleri, sundukarı gösteride Türk bayrağı açtı.Tören sonunda Kütahya Valisi Ali Çelik, polislere sertifikalarını verdi.