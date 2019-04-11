Kütahya'da Zehirlenen 10 Köpek Öldü

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde 10 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde 10 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.



Akçaşehir köyünde kepçe operatörü Hüsnü Çetin'in (34) yaklaşık 5 yıldır baktığı 10 köpeği zehirlenerek öldürüldü. Büyük üzüntü yaşayan Çetin, durumu jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma ekipleri, köpekleri zehirleyenleri bulmak için çalışma başlattı.



Kimseyle husumeti olmadığını belirten Hüsnü Çetin, Köpeklerim benim her şeyimdi. Onlara 5 yıldır gözüm gibi bakıyordum. Güzellik yarışmalarına hazırlayıp, dereceler aldığım bu köpeklerimi zehirleyen kişilerin bulunmasını istiyorum. Yüreğim çok yanıyor. Maddi zararım ise yaklaşık 100 bin lira civarında ama bana servet verseler o köpekleri vermezdim. Onları Allah yarattı, onların canını alamazsın. Benim köpeklerimin yemeğinden yiyen başka köpeklerin de öldüğünü duydum dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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