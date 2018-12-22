Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Zeka Yatırım Destek Ofisi Toplantısı

Kütahya'da Zeka Yatırım Destek Ofisi Toplantısı

4 saat önce

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Yatırım Destek Ofisi Toplantısı Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya'da Zeka Yatırım Destek Ofisi Toplantısı, System.String[]
Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Yatırım Destek Ofisi Toplantısı Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonundaki Toplantıya Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz, ZEKA Yatırım Destek Ofisi koordinatörü Kutlu Eser, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kütahya Koordinatörü İskender Cem Leblebici ile Zafer Kalkınma Ajansı uzman ve yetkilileri katıldı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz'un ZEKA'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirmesiyle başlayan toplantıda ZEKA tarafından Kütahya'ya yönelik turizm ve altyapı odağında yürütülen projeler, 1. Yatırım Destek Ofisi faaliyetleri, Kütahya Çinisinin Markalaşması ve Katma Değerinin Artırılması Güdümlü Projesi, Lojistik Merkezi çalışmaları görüşüldü.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:16 Kaynak: İHA

İskender, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Çocuk Babası Adam, Spermlerini Dondurmak İçin Valiliği Birbirine Kattı Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Video Sosyal Medyada Olay Oldu

Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:33:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Zeka Yatırım Destek Ofisi Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]