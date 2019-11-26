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Kütahya'da zincirleme kaza 1 yaralı

6 saat önce

Kütahya'da zincirleme kaza 1 yaralıKütahya'da, TIR'a arkadan çarpan otomobile başka TIR çarptı.

Kütahya'da zincirleme kaza 1 yaralı

Kütahya'da, TIR'a arkadan çarpan otomobile başka TIR çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Özben Özden Işıklar, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir'den Kütahya'ya giden Özben Özden Işıklar yönetimindeki 26 ABV 823 plakalı otomobil, arıza nedeniyle duran Bülent Hazen'in kullandığı 64 KZ 990 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Bu sırada Halit Demir yönetimindeki 43 DN 375 plakalı TIR da otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Işıklar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı. Sağlık görevlileri, Özben Özden Işıklar'ı ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da zincirleme kaza 1 yaralı

İtfaiye, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:30 Kaynak: DHA
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