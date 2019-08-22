Son Dakika Haberleri: Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
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Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, biri ambulans 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, biri ambulans 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya- Çavdarhisar kara yolunun Yalnızsaray Kavşağı'nda 2 otomobil ve bir ambulans çarpıştı.

Kazada, ambulansta taşındığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen hasta ile otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 3'ü sağlık personeli 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:08 Kaynak: AA
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