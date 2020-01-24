Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Kütahya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
Kütahya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kar ve tipinin yoğun olduğu Kütahya- Eskişehir kara yolunun 25'inci kilometresinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı kaza mahallinde kayan tırlar nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda ulaşım, ekiplerin tuzlama çalışmasının ardından normale döndü. - KÜTAHYA
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