Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

19.07.2022 18:31
Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Mehmet A. (63) yönetimindeki 17 TC 178 plakalı traktör ile aynı yönde giden Raşit G'nin (73) kullandığı 43 ET 420 plakalı otomobil ve Yunus Ö. (33) idaresindeki 43 UN 720 plakalı otomobil, Simav- Balıkesir kara yolunun Ahmetli köyü mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, traktör sürücüsü Mehmet A. olay yerinde, 43 ET 420 plakalı otomobildeki Asiye G. (63) ise kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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