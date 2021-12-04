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Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimi - Son Dakika

Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimi

04.12.2021 11:29
Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimi

Türkiye genelinde ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması sonrası polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Türkiye genelinde ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması sonrası polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık itibari ile Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması sonrası şehrin farklı noktalarında oluşturulan yerlerde denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, durdurulan ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümlerini yaptı.

Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan ölçümlerde lastik derinliği 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine 846 TL idari para cezası kesildi. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendirmelerde bulundular.

Kış aylarında ve yağışlı havalarda aracın yol tutuşu açısından kış lastiğinin önemli olduğu vurgulayan sürücüler ise yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirttiler. - KÜTAHYA

Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimi
Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimi
Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimi
Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimi
Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimi

Kütahya, Türkiye, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimi - Son Dakika


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