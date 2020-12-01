Kütahya'da zorunlu kış lastiği uygulaması başladı - Son Dakika

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasına ilişkin denetim yaptı.
Kentin işlek bölgelerinden Atatürk Bulvarı'nda denetim yapan ekipler, şehir içinde Valilik kararıyla zorunlu hale getirilen uygulama kapsamında, otobüs ve ticari araçların lastik diş derinliklerini kumpas ile ölçtü.
Denetimde otobüs ve ticari araçların çoğunda kış lastiği bulunduğu görüldü.
Kurallara uymayanlara 776 lira ceza kesileceği ve lastik değiştirene kadar yola devam etmelerine müsaade edilmeyeceği öğrenildi.
- Kaynak: AA
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