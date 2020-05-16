Kütahya'daki 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyü, koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyü, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vakalarla ilgili olarak bireysel izolasyonun yetersiz kalacağı için karantina uygulamasına karar verildiğini belirterek, "Hasanlar köyü koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşım, yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.00'den, 30 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00'e kadar 14 gün süreyle karantinaya uygulaması başlatıldı" denildi. Karantina kararının ardından köy, Jandarma Komutanlığı ekiplerince demir bariyerler konularak giriş- çıkışlara kapatıldı. Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının ise Hisarcık Kaymakamlığı'nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı ifade edildi.