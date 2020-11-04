Kütahya'daki 13 sağlık kurumda bin 941 yatak kapasitesi var - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek sağlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan tarafından karşılanan Vali Ali Çelik, birimleri tek tek gezip personele kolaylıklar diledi. Sağlık çalışanlarının salgının önlenmesinde özveriyle mücadele yürüttüğünü dile getiren Vali Çelik, sağlık görevlilerini çalışmalarından dolayı tebrik edip her birine teşekkür etti.

Covid-19 önlemleri kapsamında sürecin yönetim ve organizasyonu amacıyla oluşturulan Pandemi Operasyon Merkezi, Filyasyon Arama Yönlendirme, Çağrı Merkezi birimlerini de inceleyen Vali Çelik, Kovid-19 önlemleri ve birimlerin işleyişi hakkında detaylı bilgiler aldı.

Sağlık kurum ve kuruluşları, personel, halk sağlığı hizmetleri, toplum sağlığı hizmetleri, hastane kapasiteleri, tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında Vali Çelik'e bilgiler veren Erşan, 2020 yılı itibarıyla Sağlık Bakanlığına bağlı 13 kurumda bin 941 yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini söyledi. - KÜTAHYA