Kütahya'daki 2 termik santral mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kütahya'daki 2 termik santral mühürlendi - Son Dakika Ekonomi

Kütahya'daki 2 termik santral mühürlendi

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Seyitömer ile Tavşanlı ilçelerinde bulunan termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takılmadığı gerekçesiyle sabah saatlerinde jandarma ekiplerince mühürlendi.

Kütahya'daki 2 termik santral mühürlendi, System.String[]

KÜTAHYA'nın Seyitömer ile Tavşanlı ilçelerinde bulunan termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takılmadığı gerekçesiyle sabah saatlerinde jandarma ekiplerince mühürlendi. İki santraldeki üretim durduruldu.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi.

Bu kararın ardından Kütahya'da bulunan Seyitömer ile Tavşanlı ilçesinde bulunan Tunçbilek termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takmadıkları tespit edildi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah saatlerinde termik santralleri mühürledi ve faaliyetlerini durdurdu.

YENİDEN FAALİYET BELGESİ ALINACAK

Kütahya'da bulunan 2 termik santralin bacalarına filtre takmaması nedeniyle 'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği' kapsamında geçici faaliyet belgesini yeniden alması gerektiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatıyla Kütahya İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetleri durdurulan termik santrallara geçici faaliyet belgesi alıncaya kadar üretim faaliyetinde bulunulmaması gerektiği mühürleme işlemi yapan jandarma ekiplerince tebliğ edildi.


Seyitömer, Tavşanlı, Jandarma, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aç kalan domuzlar mahalleye indi
Son dakika: Bakan Dönmez: Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak rezerv kapasitemiz mevcut Karsan, İnan Kıraç'ın yerli otomobilden çekildiği iddialarına yanıt verdi Erdoğan'ın veto kararı sonrası 6 termik santral mühürlendi

Son Dakika Haberleri
19:30 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının... - Son Dakika Ekonomi
19:22 Son dakika: Bakan Dönmez: Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak rezerv kapasitemiz mevcut - Son Dakika Ekonomi
19:22 Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak... - Son Dakika Ekonomi
18:36 Karsan, İnan Kıraç'ın yerli otomobilden çekildiği iddialarına yanıt verdi - Son Dakika Ekonomi
17:56 Erdoğan'ın veto kararı sonrası 6 termik santral mühürlendi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 20:35:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'daki 2 termik santral mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]