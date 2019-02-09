Son Dakika Haberleri: Kütahya'daki Asansörcü Cinayeti

Kütahya'daki Asansörcü Cinayeti

51 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan ve öldürüldüğü belirlenen asansör tamircisinin katil zanlısı olarak eşi ile onun sevgilisi olduğu öne sürülen genç gözaltına alındı.

Kütahya'daki Asansörcü Cinayeti, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan ve öldürüldüğü belirlenen asansör tamircisinin katil zanlısı olarak eşi ile onun sevgilisi olduğu öne sürülen genç gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Şubat'ta, Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü yakınındaki Akyol mevkisine avlanmaya giden bir vatandaş tarafından fark edilen erkek cesedinin, parmak izinden yola çıkarak kimliğine ulaştı.

Çalışmalar sonucu bu kişinin, Kütahya il merkezinde ikamet eden 60 yaşındaki asansör tamircisi Adnan Soysal olduğu tespit edilmişti.

Elde edilen deliller ve tanık ifadelerine göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir eve kapatılan Adnan Soysal'ın, yaklaşık 15 gün darp edilerek işkenceye maruz kaldığı ve bu nedenle öldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine Fatma Soysal ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mesut K. (27) gözaltına alındı.

Çamaşır suyu dökülmesi nedeniyle ormandaki vahşi hayvanların cesede yaklaşmadığı belirlendi.

Şüpheliler, Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Emet Adliyesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:50 Kaynak: İHA

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