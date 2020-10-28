Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat - Son Dakika

Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat

28.10.2020 21:56
Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat, System.String[]

Kütahya protokolü, 8 asırdır meyve veren anıt kestane ağaçlarında kestane hasadı yaptı.

Kütahya protokolü, 8 asırdır meyve veren anıt kestane ağaçlarında kestane hasadı yaptı.

Kumarı Mahallesi'nde bulunan anıt kestane ağaçlarının hasadına; Vali Ali Çelik'in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kumarı Mahallesi Muhtarı İbrahim Arslandoğdu katıldı.

Vali Ali Çelik, yaşları 810, 795 ve 788 olan anıt kestane ağaçlarının her yıl yaklaşık 200'er kilo meyve verdiğini ve mahalle sakinlerine gelir sağladığını kaydetti.

"Sürdürülebilirliği sağlamalıyız"

Hasadın bereketli olmasını dileyen Vali Ali Çelik, "Zamana meydan okuyan Anadolu Kestanesi anıt ağaçlarımız 8 asırdır ayakta ve bugün hala meyve vermeye devam ediyorlar. Bu sürdürülebilirliği sağlamak için Orman Bölge Müdürlüğümüz ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz gerekli hassasiyet ve özeni gösteriyor. Çiftçilerimizden, köylülerimizden de ricamız; ağaçlarımıza iyi bakmaları" dedi.

Kütahya'da yaklaşık bin 500 ton civarında kestane üretiminin olduğunu belirten Vali Çelik, "İlimize yaklaşık 20 milyon TL girdi sağlanıyor. Özellikle Simav ilçemizde önemli bir gelir kaynağı olan Simav kestanesi coğrafi işaretli ürünlerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"En yaşlı ağacımız 1142 yaşında"

Kütahya'nın anıt ağaç bakımından zengin bir il olduğunu dile getiren Vali Çelik, "İlimizde 139 adet tescilli ağacımız var. Bunlardan 3 tanesi bugün hasadını yaptığımız Kumarı Mahallemizdeki kestane ağaçlarımız. En yaşlı ağacımız Sekiören Mahallemizde bulunan 20 metre boyunda, 16,90 çapında Saplı Meşe. Geçmişin birer mirası olan, tarihin şahidi anıt ağaçlarımız en önemli zenginliklerimizden biri. Bu zenginliğe hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

Vali Ali Çelik, üreticileri halk arasında katil arı olarak bilinen gal arılarına karşı uyarmayı da ihmal etmedi. Kestane ağaçlarının büyümesini ve gelişmesini engelleyen, ürün düşüklüğüne neden olan gal arılarına henüz Kütahya'da rastlanmadığını belirten Vali Çelik, "Dolayısıyla ilimizdeki üreticilerin kestane fidanını dışarıdan getirmemesi ve Orman Bölge Müdürlüğümüzce üretilen kestane fidanlarını kullanması önem arz ediyor. Bu konuda tüm çiftçilerimizden duyarlılık ve hassasiyet bekliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat
Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat
Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat
Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat
Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat
Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat
Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat

Kütahya, Piyade, Asker, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'daki asırlık kestane ağaçlarında hasat - Son Dakika

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