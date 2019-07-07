Kütahya'daki azot fabrikasında patlama -2
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KÜTAHYA'da azot üretim tesisinin amonyak depolandığı 30 metre yüksekliğindeki siloda patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:02 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'da azot üretim tesisinin amonyak depolandığı 30 metre yüksekliğindeki siloda patlama meydana geldi. İlk belirlemeyelere göre 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık ekibi ve AFAD
ekipleri yönlendirildi. Kimyasal madde sızıntısı nedeniyle tüm ekiplere maske dağıtıldı.
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Azot Üretim tesisinin amonyak yüklü 30 metre yüksekliğindeki siloda patlama meydana geldi. Gökyüzü sarı bir bulutla kaplanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kimyasal madde sızıntısı nedeniyle tüm ekiplere maske dağıtıldı. Patlama sonrasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Ekipler patlamanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeridine aldı.
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