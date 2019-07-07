Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda...
1 saat önce
Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:05 Kaynak: AA
'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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