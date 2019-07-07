Son Dakika Haberleri: Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda...
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Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda...

1 saat önce

Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda..., System.String[]
Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:05 Kaynak: AA
Kütahya, Güncel
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