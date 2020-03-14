Kütahya'daki çatı yangınında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'daki çatı yangınında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kütahya'daki çatı yangınında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Kütahya'daki çatı yangınında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın güçlükle söndürülürken, binanın terasında mahsur kalan 1 çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kütahya'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın güçlükle söndürülürken, binanın terasında...

Kütahya'daki çatı yangınında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

4 katlı binanın çatısında çıkan yangın güçlükle söndürülürken, binanın terasında mahsur kalan 1 çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın güçlükle söndürülürken, binanın terasında mahsur kalan 1 çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle bina kısa sürede boşaltılırken, binanın teras katında mahsur 1 çocuk 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında apartmanın çatı kısmı tamamen yanarken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Kütahya'daki çatı yangınında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İtfaiye, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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